Hiina valitsus sulatab suurpankade kasumeid

Bank of China. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina viie suurima panga kasumid langesid vähemalt viimase kümne aasta kiireimas tempos, sest halbade laenude osakaal kasvas ning majanduse olukord nõrgenes, vahendab CNBC.

Viis suurimat panka – Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China ja Bank of Communications – teatasid eelmisel nädalal oma esimese poolaasta tulemused.