Optimism levib üle maailma aktsiaturgude

New Yorgi börs Wall Streetil. Foto: Reuters/Scanpix

Globaalsed aktsiaturud on täna korralikult tõusnud, sest viimaste päevade majandusandmed on olnud head ning loodetakse, et täiendavad stimuleerimismeetmed annavad aktsiaturgudele veel hoogu, vahendab Reuters.

Euroopa aktsiaturge koondav Stoxx 600 Europe on täna kallinenud 1,9 protsenti, 372 punktini. Paremini on täna läinud Saksamaa ja Prantsusmaa turgudel, mis on tõusnud vastavalt 2,1 ja 2,3 protsenti.