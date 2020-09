Hiljutise börsiralli peasüüdlane on leitud: Jaapani SoftBank

Jaapani SoftBanki nähakse turuosalisena, kes on viimastel kuudel miljardite dollarite eest tehnoloogiaaktsiate optsioone ostnud ning sellega ulatusliku börsiralli põhjustanud Foto: Reuters/Scanpix

Turuosaliste sõnul on Jaapani Softbank teinud viimastel kuudel tohutuid optsioonitehinguid, mis tehnoloogiaaktsiad rallima on pannud, kirjutab Financial Times.

Jaapani konglomeraat on viimastel viimastel kuudel ostnud rohkem optsioone kui ükski teine ettevõtte viimase kümne aasta jooksul, kirjutab leht. “Need on ühed suurimad tehingud, mida ma enda 20 aastase ajaloo jooksul näinud olen,” ütles Financial Timesile üks optsioonidega tegeleva USA investeerimisfondi juht.