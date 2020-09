Maailma aktsiaturud tõusuteel

Jaapani aktsiaturud on täna tõusnud. Foto: Reuters/Scanpix

Maailma aktsiaturud on täna tõusuteel, sest investorid loodavad, et AstraZeneca jõuab peagi koroonaviiruse vaktsiinini, vahendab Reuters.

Nii Euroopa kui ka Aasia aktsiaturud on täna tõusnud. Stoxx 600 on lisanud 0,1 protsenti ning jõudnud 368 punktile. Tõusvas joonel on läinud Prantsusmaa ja Hispaania aktsiaturgudel. Briti ja Itaalia turud on aga odavnenud.