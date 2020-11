Energiasektorit veavad eest naftahinnad

USA valimistulemuste ootuses on tõusu alustanud nafta ja teised energiasektori futuurid, kirjutab Bloomberg.

Nii WTI kui Brenti toornafta indeksid on ligi 2,3% esimestel hommikutundidel tõusnud, gaasihinnad 0,23% ja kütteõli 1,42%. USA dollar on teinud märkimisväärse tõusu ja USA aktsiafutuurid lubavad eeldada börsidel tõusupäeva, kuna esialgsed näitajad indikeerivad, et Ameerika presidendivalimiste tulemus võib olla lähemal, kui arvati.