PRFoods: kriis jätkub

PRFoodsi juht Indrek Kasela. Foto: Liis Treimann

PRFoodsi värsketest kvartalitulemustest vaatab vastu koroonakriisi mõju.

PRFoods teatas, et ettevõtte konsolideeritud EBITDA oli 2020/2021. majandusaasta 1. kvartalis -0,48 miljonit eurot. Läinud aastal samal perioodil oli see 1,47 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDAks (enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) kujunes -0,34 miljonit eurot. Läinud aastal samal ajal oli see 0,73 miljonit eurot.