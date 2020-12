Miks kaupleb dollar kahe aasta madalaimal tasemel?

Dollar on euroga võrreldes pärast märtsis saavutatud tippe tublisti odavnenud. Foto: Reuters/Scanpix

USA dollar on aasta lõpus sattunud surve alla ja kaupleb euroga võrreldes viimase kahe ja poole aasta madalaimal tasemel. Arvatakse, et dollar võib olla sisenenud pikaajalisse langustrendi, vahendab MarketWatch.

ICE dollariindeks, mis mõõdab dollari käekäiku kuue suurima valuuta suhtes, langes eile 0,6 protsenti, 91,32 punktini. See on madalaim tase alates 2018. aasta aprillist. See peegeldab suuresti euro kiiret kallinemist, sest valuuta kaal indeksis on ligi 60 protsenti. Euro on dollariga võrreldes enam kui kahe aasta tipus.