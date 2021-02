LHV Group asutas Suurbritannias pangaks pürgiva tütarettevõtte

Suurbritannia tütarettevõtte juht on Erki Kilu. Foto: Andras Kralla

Täna registreeriti Ühendkuningriigi ettevõtete registris ASi LHV Group tütarettevõte LHV UK Limited, teatas LHV Group börsile.

Pärast asutamist alustab ettevõte Ühendkuningriigis panga tegevusloa taotlemist. Olenevalt vajaliku regulatiivse heakskiidu saamisest on plaanis ettevõttest kujundada eraldiseisev pank asukohaga Ühendkuningriigis, eesmärgiga LHV Groupi seniste äritegevuste selgem eraldamine Eestis ja Ühendkuningriigis, seisis börsiteates. Seni on AS LHV Pank tegutsenud Ühendkuningriigis filiaali kaudu.