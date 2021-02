Change hakkab koostööd tegema Funderbeamiga

Change alustas koostööd Funderbeamiga, tulemusega plaanitakse välja tulla neljandas kvartalis. Foto: Andras Kralla

Change Group hakkab koostöös Funderbeamiga arendama välja võimalust, et Change äpi kaudu saaks investeerida Funderbeamis olevatesse ettevõtetesse.

„Funderbeam on juba varem välja öelnud, et me ehitame ühendusi maakleritega, et oma turu ostupoolt tugevdada,“ sõnas Funderbeami asutaja Kaidi Ruusalepp, tuues välja, et üks võimalikest maakleritest on Change. Ruusalepp lisas, et tegemist on automatiseeritud ühendusega kahe teenusepakkuja vahel.