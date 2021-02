Ekspress Grupi kasum tegi suure tõusu

Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu (paremal) sõnul aitas digitellimuste kasvule kaasa see, et digisisu eest maksmine hakkab ühiskonnas muutuma normiks. Foto: Andras Kralla

Ekspress Grupp teatas börsile oma majandustulemused, millest selgus, et grupi müügitulu kahanes 2020. aastal varasema aastaga võrreldes 6 protsenti, 63,2 miljonile eurole, kuid puhaskasum kasvas aastaga 80 protsenti, 2,5 miljoni euroni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu märkis börsiteates, et 2020. aasta oli ettevõtte jaoks digitellimuste kasvu poolest murranguline kõigil turgudel. „Tellimuste kasvu peamine põhjus on inimeste hoiakute ja harjumuste muutus ning ka ühiskonnas toimuvad muudatused ja protsessid. Kvaliteetse omakeelse digitaalse sisu eest maksmine on muutunud tänapäeval normiks. Muutust toetas ka üleüldine foon – valeuudiste ja vandenõuteooriate levik sotsiaalmeedia platvormidel on omakorda tähtsustanud objektiivse ajakirjanduse tähtsust ühiskonnas,“ selgitas Rüütsalu.