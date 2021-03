Investeerimiskonto muudatus tuleb

Kristi Saare tõmbas eelmisel nädalal tähelepanu investeerimiskontole ning esitas oma mõtted uuenduste kohta. Foto: Raul Mee

Investeerimiskonto süsteem on aastatega maha jäänud investeerimismaastiku arengutest ning uutest võimalustest, rahandusministeerium jagatud investeerimiskontot meie õigusraamistusse sobivaks ei pea, küll aga lubab muudatusi investeerimisvara ulatusse.

Eelmisel nädalal kirjutas aastainvestor Kristi Saare arvamusloo, et aeg on uuendada investeerimiskontot. Peamise muudatusena toob Saare välja, et investeerimiskonto tuleks muuta ühele inimesele kuuluvalt vahendilt jagatud tooteks. See võimaldaks lihtsalt tegutseda koos partneriga ning kaasata ka lapsi, et tekitada investeerimishuvi perekonnas.