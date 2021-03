Soome peatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise

Soome peatas võimalike kõrvalmõjude uurimiseks AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise. Foto: Imago Images / Scanpix

Kui reedel selgus päeva esimeses pooles, et suurem osa Euroopa riike taastas AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise, siis mõni aeg hiljem pani Soome selle pausile.

Soome ringhäälingu Yle uudisteportaal vahendab, et AstraZeneca vaktsiini kasutamine peatub esialgu nädalaks ajaks, et uurida võimalikke kõrvalmõjusid. Eelkõige uurivad Eesti põhjanaabrid, kas vaktsiini saamisel ja trombi tekkel on seos. Erinevalt teistest Euroopa riikidest ei olnud soomlased veel vaktsiini kasutamist peatanud.