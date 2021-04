Pensioniraha on juba kulda liikumas

Tavid kullasuuna juht Meelis Atonen sõnas, et kulla nõudlus on kasvanud meeletu hooga. Foto: Erik Prozes/Scanpix

Esimesed pensioniraha kätte saanud eelpensioni ja pensioni eas inimesed on juba raha kulda paigutanud ning sügiseks võib lausa puudus tekkida.

Tavidi juhatuse liige Jüri Martin sõnas, et ei saa küll detailidesse minna selles, kuidas Tavidis pensioniraha liikumist on tunda, kuid mõju on olemas. „Tahaks mõelda, et see on meie tugeva turundustöö vili, aga ilmselt on inimesed aru saanud, et maailmas on asjad kehvasti,“ sõnas Martin. Ta lisas, et järjest rohkem inimesi näeb asju sama moodi nagu nemad ning soovivad oma vara kaitsta.