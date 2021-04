Börse liigutab inflatsioonihirm

Aasias on mitmed suuremad indeksid täna languses. Foto: Koji Sasahara

Aasia turud liiguvad täna erisuunaliselt, kuna investoritele teeb muret kiirenev inflatsioon. Euroopa ja USA turgudele futuurid veel suuri liikumisi tänaseks ei ennusta.

Aasias teeb täna tõusu Jaapani börsi Nikkei 225 indeks, mis on kallinenud 0,6 protsenti. Aasia tugevaid suurettevõtteid koondav Asia Dow on 0,6 protsendiga punases. Shanghai ja Hang Sengi indeksid on langenud täna 1 protsendi. Hiina investoritele teeb muret, et tugevate majandustulemustel taustal hakkab probleeme tekitama kiirenev inflatsioon, mille tõttu hakkavad riigid jõulisemalt majanduspoliitikat suunama, kirjutab Reuters.