Türgi otsus krüptorahad keelata pani bitcoini kukkuma

Krüptorahade hinnad on täna tublisti langenud, sest Türgi valitsus teatas, et keelab krüptovaluutade kasutamise makseteks alates selle kuu lõpust, vahendab MarketWatch.

Türgi keskpank tõi keelustamise põhjenduseks välja mitu argumenti, näiteks järelevalve keerulisuse ja vastavate mehhanismide puudumise ning “regulatsioonide vähesuse. Samuti toodi välja, et krüptorahad on väga volatiilsed ning häkkeritel on neid võimalik varastada, lisaks kasutatakse krüptorahasid tihtipeale ebaseaduslikes tegevustes.