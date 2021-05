Miks on Promoty osak pärast rahastõstmist Funderbeamis järsult kukkunud?

Investor Ivar Mägi. Foto: Ago Tammik

Promoty teisel sündikaadil oli reedel Funderbeamis esimene kauplemispäev ning hind kukkus kohe järsult. Iduinvestor Ivar Mägi sõnul polnud see üllatus.

Sotsiaalmeedia suunamudijaid ja reklaamijaid kokku viiva Promoty esimese osakuga oli vahepeal kauplemine peatatud seni, kuni teises voorus (Promoty 2) raha tõsteti. Samal ajal liideti Promoty 1 token Promoty 2 tokeniga. “See tähendab, et kauplemine algas esimese sündikaadi nime all kohe suurenenud tokenite arvuga,” nentis Mägi. “Kõik uued ja vanad investorid on ühes ja samas nimes sees.”