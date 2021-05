HUUM suurendas käibeprognoosi rohkem kui poole võrra

HUUMi juht Siim Nellis. Foto: Jassu Hertsmann

Saunakeriseid tootev HUUM on ületanud seatud eesmärgid käibele ja suurendab nüüd käibeprognoosi 63%.

2021. aasta on saunakeriseid tootva HUUMi jaoks olnud edukas ning müügitulemused on ületanud esialgsed ootused. Seetõttu kohaldab ettevõte ka käibeprognoosi järelejäänud aastaks, suurendades prognoosi koguni 63%. HUUMi eelarve kohaselt peaks ettevõtte müük 2021. aastal jõudma 6,3–6,7 miljoni euroni. Praeguseks oleks vanast prognoosist täidetud juba pool ning uuest prognoosist on teenitud kolmandik, 2,2 miljonit.