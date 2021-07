Raadiohommikus: ostame kinnisvara, keerame hobi äriks ja sõidame Aafrikasse

Teisipäevases hommikuprogrammis on külas kinnisvarainvestor Elena Kuslap, kellel on kinnisvara Pärnus, Viljandis ja Haapsalus. Kõneleme temaga kinnisvara ostmisest suure hinnatõusu ja inflatsiooni ajal, aga ka sellest, kuidas on läinud sel suvel külaliskorterite pakkujatel.

