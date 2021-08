USA tarbijate kulutuste kasv aeglustus

Klient raha lugemas. Foto: Reuters/Scanpix

USA tarbijate kulutuste kasv aeglustus juulis, aga langus ei olnud nii järsk kui alguses kardeti. Kulutuste kahanemist vedas eelkõige sõidukite kulutuste vähenemine, vahendab Reuters.

Kaubandusministeeriumi aruanne näitab samas, et ameeriklased suurendavad sääste. Lisaks tundub, et inflatsioon on saavutanud haripunkti, mis võib tähendada ostujõu säilimist.

