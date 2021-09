USA tarbijate kindlustunne langes kuue kuu põhja

Laste mänguasjapood New Yorgis. Foto: Reuters/Scanpix

USA tarbijate kindlustunne langes augustis kuue kuu madalpunkti, sest inimesed muretsevad koroonaviiruse leviku ning kiireneva inflatsiooni pärast. Kodude hinnad tõusid aga järjekordselt rekordiliselt, vahendab Reuters.

Conference Boardi küsitlusest selgus, et tarbijad olid vähem altid tegema suuri oste – näiteks sõidukeid, kodumasinaid ja kinnisvara. See toetab vaadet, et tarbimiskulutused on kolmandas kvartalis jahenemas. Eelneva kahe kvartali jooksul on tarbimiskulutused järsult kasvanud.

