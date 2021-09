Eksperdid: pensioniraha võib mõne aktsia suurelt kõikuma panna

LHV vanemanalüütik Sander Danil. Foto: Liis Treimann

Paljud Tallinna börsi investorid spekuleerivad, et praegu kontodele jõudvast II samba pensionirahast võiks osa vähemalt kohalikule börsile jõuda ja hindu veelgi üles viia. Suured liikumised võivad tabada just väiksemaid ettevõtteid, aga üldiselt saab mõju olema vaid kaudne.

SEB vanemanalüütik Eduardas Petrulis nentis, et pensioniraha kasutamist on väga raske ette ennustada. “Kui inimesed on otsustanud raha välja võtta, siis on tõenäoline, et seda kasutatakse näiteks võlgade maksmiseks või tarbimiseks,” ütles ta. “Samas on tähtis teadvustada, et pensionifondidest tulev summa on suur ja isegi väike osa miljardist eurost võib Tallinna börsil liikumisi tekitada.”

