S&P 500 ja Dow suutsid näidata kasvu

Euromiljardite üle rõkkavate poliitikute hõisete taga on rohkem kui kolmandiku miljardi eest teadmatust

Eesti on Euroopa Komisjoniga küll suure, pea miljardise investeeringute plaani kooskõlastanud, kuid õigupoolest tuleks seda kutsuda 760 miljoni kavaks või hoopis millekski muuks, sest selles kavandatud projektide saatus selgub paljuski alles 2024. aastaks. Ühtekokku on küsimuse all vähemalt 370 miljonit eurot.

Eesti on Euroopa Komisjoniga küll suure, pea miljardise investeeringute plaani kooskõlastanud, kuid õigupoolest tuleks seda kutsuda 760 miljoni kavaks või hoopis millekski muuks, sest selles kavandatud projektide saatus selgub paljuski alles 2024. aastaks. Ühtekokku on küsimuse all vähemalt 370 miljonit eurot.