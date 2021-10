Hirm hädise palga ees muutis noore naise investoriks

"Võiksin igal ajal kasvõi aastateks aja maha võtta, aga mul on umbes miljon eesmärki, mida soovin ellu viia, nii et ma kohe üldse ei kipu jalgu seinale viskama," ütleb börsiinvestor Ornella Jõgi. Foto: Liis Treimann

Tallinnas üles kasvanud ja ülikoolis keskkonna­teaduse eriala lõpetanud Ornella Jõgi (31) pidas oma erialal pakutavat palganumbrit vastuvõetamatuks. Hirm väikese palgaga virelemise ees sundis seni ülikooli professoriks pürginud neiut hoopis börsiinvestoriks hakkama.

Olles praeguseks oma aja peremees ja töötades samas vabakutselise tõlgina USA advokaadibüroo heaks, on Jõgi kindel, et kui eesmärkide nimel vaeva näha ja tööd teha, siis on elus kõik võimalik. Olles investorina raha kasvatamise maigu suhu saanud, sihib neiu nüüd 10 miljoni eurost portfelli.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099