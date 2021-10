Kristo Käärmanni kaasasutatud ja juhitud Wise'i aktsia hind on viimasel ajal kiirelt langenud.

Eestis asutatud ja Londoni börsil noteeritud rahaülekandeteenust pakkuva Wise'i aktsia odavnes eile teist päeva järjest märkimisväärselt.

Kui esmaspäeval langes Wise'i aktsia hind 7,83 protsenti , siis teisipäevane kukkumine oli 8,27 protsenti . See tähendab, et kahe päevaga on ettevõtte aktsia odavnenud üle 15 protsendi ja alustab kolmapäevast kauplemist hinnatasemelt 9,29 naela.