Põhjamaade IPOdes peituvad peadpööritavad rikkused

IPOhubi asutajad ja väikeinvestorid Volli Kalju ja Aleksander kalju investeerivad aktiivselt Põhjamaade alternatiivturgudel. Foto: Andras Kralla

Eesti investorid osalevad hoolega Põhjamaade alternatiivturgude IPOdes, mis võivad tuua kätte mitu tuhat portsenti kasvu esimese päevaga. Tugevaid ettevõtteid leiab Põhjamaade alternatiivbörsilt veelgi, mis suhtarvude järgi tunduvad kohati väga odavad.

Väikeinvestorid ning IPOhubi asutajad Volli Kalju ja Aleksander Kalju on Põhjamaade IPOdes osalenud ja seal investeerinud juba ligi 11 aastat ning nende sõnul on sealne turg vähe tähelepanu saanud. Investorid osalevad peamiselt IPOdes, kuna esimesel kauplemispäeval tehtav hüpe võib olla suur ja tootlus korralik, kuid see eeldab manuaalset märkimist. Aleksandri sõnul on nad näinud ettevõtteid, mille esimesel turuletuleku päeval on olnud sadu ja isegi tuhandeid protsente kasvu. „Kui minu mälu mind ei peta, siis rekord on olnud tuhandetes protsentides esimesel turupäeval IPO hinnast,“ märkis ta.

