Aktsiaturgude suurim risk ei pruugi olla omikrontüvi

Wall Streeti tänav New Yorgis. Foto: Reuters/Scanpix

Aktsiainvestoritel on tõenäoliselt suuremaid asju kui omikrontüvi, mille pärast muretseda, ütlevad Morgan Stanley analüütikud.

“Me ei näe, et omikron kätkeks endas aktsiaturgudele märkimisväärset riski,” ütlesid strateegid ja lisasid, et riskid on seotud hoopis Föderaalreservi rahapoliitikaga.

