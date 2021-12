TextMagicu juht: 2,5 miljonit ei ole raha, millega maailma vallutada

TextMagic alustas täna kauplemist tugeva aktsia hinna kasvuga. Suuromanik Priit Vaikmaa oli väga positiivne, sest kõik eesmärgid said täidetud, kuid tõi välja, et ainult selle IPOga kaasatud rahaga maailma ei valluta.

Priit Vaikmaa oli TextMagicu börsikella helistamise järel väga positiivselt laetud, kuna tänasest on nad avalik börsiettevõte ning ka aktsia hind kerkis esimestel minutitel suurelt : kiiremad investorid väljusid oma positsioonidest 14,5eurose hinnaga ning teenisid ligi 190% kasumit. Kokku vahetas omanikku 14,5eurose hinnaga 13 617 aktsiat. Päeva jooksul langes aktsia hind 8,35 euro peale, mis IPOs osalenud investorile tähendab ligi 70% tootlust. Päeva käive on pealelõunaks kerkinud ligi 1,3 miljoni euroni ja kokku on omanikku vahetanud pea 143 000 aktsiat.