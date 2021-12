TextMagic alustas börsil kauplemist võimsa hüppega

Ajakirjanik: ega ole aru saanud küll, miks OA Coffeel nii kiire oli

Teisipäeval selgus, et kohvifirma OA Coffee taotlus võtta nende aktsia kauplemisele alternatiivturul First North lükati tagasi seetõttu, et Tallinna börs pole kindel, kas ettevõte täidaks piisaval määral börsi aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõudeid.

