Börsipõrsad kotis koguvad jõudu

Foto: Raul Mee

Pole enam kaugel aeg, mil Balti aktsiaturul noteeritakse esimene SPAC: firmaostufirma või lihtsamalt öeldes põrsas kotis.

Seni vaid suurematel börsidel ja peamiselt USAs tegutsenud SPACid on sel aastal väga laialt levima hakanud – esimesed SPACid noteeriti naabermaade Rootsi ja Soome börsil ning ilmselt on esimese firmaostu­firma Baltimaade börsidel noteerimine pigem kuude kui aastate küsimus. Niisiis on paras aeg uurida, milliseid põrsaid investoreile kotis pakutakse.

