Homsest saab kaubelda Hagen Bikesi aktsiatega

Eesti elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes kaasas hiljuti börsi vahendusel raha ning nende aktsiad muutuvad homsest avalikult kaubeldavaks. Lisaks tuli ettevõte välja uue teenusega. Foto: Andras Kralla

Homsest, 29. detsembrist alates on avatud kauplemine Hagen Bikesi aktsiatega First Northi alternatiivturul. Samuti on ettevõte andnud teada uuest koostööst LHVga.

Alates homse börsipäeva algusest on võimalik hakata kauplema novembri lõpus ja detsembri alguses raha kaasanud ning 15kordse ülemärkimise saanud elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikesi aktsiatega. Tallinna börsi kinnitusel on kõik vajalikud toimingud selleks tehtud. Kokku tuleb First Northi börsile kauplemiseks 1 891 922 Hagen Bikes Holding ASi aktsiat, millest 190 000 emiteeriti IPOga uutele aktsionäridele.

