Investorid: kustutage mind, palun, oma TOPidest!

EBSi rektor Meelis Kitsing leiab, et suuremale hulgale seni kiivalt hoitud andmetele ligi pääsemine oleks kasuks uute teenuste ja toodete väljatöötamisel ning üldse kogu Eesti majanduse teadmuspõhisemaks muutmisel. Foto: Liis Treimann

Mõnede investorite nõudmine, et neid Äripäeva TOPidest eemaldataks, on tõstatanud küsimuse, kui palju ja milliseid avalikke andmeid võivad ajakirjanikud, teadlased ja üliõpilased oma töödes kasutada ja näidata, et avalikkuse huvid ei läheks üksikisiku huvidega vastuollu.

Hiljuti avaldas Äripäev investorite TOPi, kus reastasime Tallinna börsi 1000 suurema portfelli omanikud, mille peale saime mõnegi palve end sealt eemaldada. Oli neid, kes ei soovi, et lähikondlased nende edust teaksid või kardavad, et nende jõukus meelitab ligi pahalasi. On neidki, kes peavad eduga edetabelis uhkeldamist ja enda poodiumile paigutamist lihtsalt halvaks tooniks, millega nad ei taha silma torgata.