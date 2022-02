Börsid liiguvad täna erisuunaliselt

Aasia aktsiabörsid jätkavad langust ning ka Euroopa aktsiafutuurid ennustavad tänaseks languspäeva jätkumist. Foto: AP/Scanpix

Suuremad aktsiabörsid on alustanud päeva langusega, kuid Hiina keskpanga toetus on hoidnud sealse börsiindeksi plusspoolel. Aktsiafutuurid ennustavad tänaseks kerget languspäeva.

Poliitilised pinged Ukraina ja Venemaa vahel mõjutavad ka täna turge ning eilne langus on Aasia börsidel jätku saanud. Aasia suurematest börsidest on Hiina aktsiad rohelises tänu sealse keskpanga rahasüstile majanduse turgutamiseks. Aasia Dow' aktsiaindeks on langenud 1,3%, Jaapani Nikkei 225 on odavnenud 0,8% ning Hongkongi Hang Sengi börsiindeks on kukkunud 1,2%. Hiina Shanghai börsiindeks on täna püsinud 0,3% võrra plusspoolel.

