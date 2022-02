Video: Toomase konverentsil jagati nippe ükssarviku leidmiseks

Investorite jaoks on ahvatlevam investeerida kahe asutajaga ettevõttesse, mis ei ole liiga plju osalust investoritele ära jaganud. Foto: Raul Mee

Investorid ja asutajad rääkisid jaanuaris toimunud investor Toomase konverentsil, kuidas leida järgmine ükssarvik ning mis on investori jaoks kõige olulisem jälgida enne investeeringu tegemist.

Paneelis rääkisid EstBANi president ja äriingel Lev Dolgatšjov ning FitSpherei juhtinvestor ning õppejõud Paavo Siimann, et nende jaoks on siiski kõige olulisem meeskond ning alles siis vaadatakse, millega ettevõte tegeleb. Siimanni sõnul on meeskond olulisem ideest just varajases faasis toote turule sobivuse testimises. „Seal võib idee väga palju muutuda enne raha teenimisega alustamist,“ rääkis juhtinvestor.

