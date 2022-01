Investeerimistees – mis bürokraatia see veel on?

Investor Toomase konverents 2022 toimus juba kuuendat korda ning sellelt konverentsilt on paljud investorid endale kogemusi ammutanud, sealhulgas seekordselt elutöö preemiaga pärjatud Soome investeerimisgurult Seppo Saaariolt. Foto: Raul Mee

Minu lõppenud konverentsil oli karune maik juures ning aasta investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi soovitas selles situatsioonis investoritel lähinädalatel oma portfell ja investeerimisteesid kriitilise pilguga üle vaadata.

Nüüd leiab kindlasti nii mõnigi investor, et ta on sõna "investeerimistees" küll kuulnud ja teab, et see peab olemas olema, aga mida see ikka tegelikult tähendab ja kuidas seda enda jaoks siis kirja panna.

