Bikeep plaanib sel aastal kasvatada käivet kaks korda

Bikeep teenis jaanuaris ligi 79 000 eurot müügitulu. Foto: Bikeep

Eile teatas Funderbeamis investoritele mikromobiilsusettevõte Bikeep jaanuari kuu tulemused, mille kohaselt plaanitakse jätkata sama kiiret kasvu ka sel aastal.

Bikeep teenis jaanuaris ligi 79 000 eurot käivet, mida on detsembriga võrreldes 80% rohkem. Samas on ettevõte ise välja toonud, et kuu põhiselt ei tasu ettevõtte müügitulu vaadata, kuna müügiprotsessid on väga pikad. Viimase 12 kuu käive aga langes 10% ning kokku on teenitud 1,1 miljonit eurot müügitulu.

