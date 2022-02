Ignitis kasvatas hoogsalt käivet ja kasumit

„Ignitis“ iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. Foto: Verslo Zinios

Leedu energiaettevõtte Ignitise tulemusi mõjutasid positiivselt kõrged elektrihinnad ning odavalt ostetud maagaas. Ettevõte maksab investoritele 1,19 eurot dividendi.

Leedu energiaettevõte Ignitis teatas täna investoritele eelmise aasta tulemused, mille kohaselt kasvatati käivet 55% ning see ulatus 1,9 miljardi euroni. Ettevõtte korrigeeritud puhaskasum kerkis 70% aasta varasemaga võrreldes ning kokku teenis Ignitis 163 miljonit eurot puhaskasumit. Korrigeeritud omakapitali tootlus kerkis samuti mõnevõrra ning eelmisel aastal oli ROE 8,9%. Korrigeeritud tulemused on tulenenud ettevõtte raamatupidamisliku süsteemi muutusest ning on ümber arvutatud kuni 2020. aastani.

