Aktsiabörsidel terendab tugev languspäev

Kārlis Zembergs: andmetega valeuudiste ja propaganda vastu

Keeleteadlased on leidnud, et valeuudistel on oma spetsiifiline keel ja väljendusviis, mida on võimalik ära tunda ja piirata - suurandmed tulevad siin appi, kirjutab Omnicom Media Group juht Lätis ja Eestis Kārlis Zembergs.

Keeleteadlased on leidnud, et valeuudistel on oma spetsiifiline keel ja väljendusviis, mida on võimalik ära tunda ja piirata - suurandmed tulevad siin appi, kirjutab Omnicom Media Group juht Lätis ja Eestis Kārlis Zembergs.