ELMO Rendi veebruari käive kasvas mõnevõrra

ELMO Rendi aktsia on täna odavnenud 10,8%. Foto: ELMO Rent

Ettevõte teenis veebruaris müügitulu veidi alla 50 000 euro, seega aastaga kerkis käive 7%. Prognoosis ootas Elmo Rent veebruari müügitulu 150 000 kanti.

ELMO Rent teatas täna investoritele, et teenis veebruaris veidi üle 46 000 euro, mis tähendab, et aasta varasemaga võrreldes kasvatas ettevõte käivet 7%. Sellest lühirendi tulu moodustas pea 45 000 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ligi 2,7 korda suurem.

