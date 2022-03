Bank of America näidik andis aktsiate ostusignaali

Bank of America kontor Indianapolises. Foto: Bank of America

Bank of America vastandlik indikaator näitas esimest korda kahe viimase aasta jooksul rohelist tuld, signaliseerides, et on tulnud aeg aktsiaid osta.

"2013. aastast saadik on olnud kaheksa vastandlikku ostusignaali," vahendas Bloomberg panga strateegide kirja oma klientidele. "Tagantjärgi testimine on näidanud, et ostusignaalidele järgnenud 12 nädalal on aktsiad üle maailma tõusnud 8%."

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev