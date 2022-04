LHV juhtivtöötajad kuhjavad kontole sadade tuhandete eurode eest üliodavaid aktsiaid

LHV Panga juhatuse esimees Kadri Kiisel on üks nendest juhtivtöötajatest, kes on juba kasutanud võimalust aktsiaid 4,9eurose tükihinnaga osta. Foto: Andras Kralla

Üheks LHV töötajate tasustamise osaks on optsioonide pakkumine turuhinnast soodsamalt, et motiveerida neid ettevõtte arengusse rohkem panustama. Nüüd on LHV juhtivad töötajad hakanud oma optsioone aktiivselt realiseerima ning soodsa hinnaga aktsiaid märkima.

Iga aasta sõlmitakse kindlate töötajatega aktsiaoptsioonilepingud, millega nad saavad osa oma tööandja edust. 2019. aastal sõlmitud kolmeaastase perioodiga aktsiaoptsioonilepingute järgi on 86 LHV töötajal võimalik tänavu ettevõtte aktsiaid omandada 4,9eurose tükihinnaga. Võrdluseks, turul on hind praegu veidi üle 40 euro.

