LHV aktsia tõus on teinud hulga töötajaid miljonärideks

Nii LHV Grupi juht Madis Toomsalu kui ka LHV Ühendkuningriigi haru juhtiva Erki Kilu aktsiapaki väärtus ületab miljoni euro piiri. Foto: Liis Treimann

LHV aktsia kiire kallinemine on miljonäristaatusesse tõstnud terve hulga pangagrupi töötajaid, kelle ühiseks jooneks on koht juhatuses ning boonusena jagatavad aktsiaoptsioonid.

Aasta algusest on LHV Groupi aktsia hind kerkinud üle 67%, ühe aastaga pea 160% ning viie aastaga ligi 394%. Praegune 35,65eurone aktsia hind tähendab seega, et miljoni eurose aktsiapaki jaoks on vaja 28 050 aktsiat. Selliseid LHV aktsiaid hoidvaid väärtpaberikontosid on kokku 85 ning nendest terve hulga taga on panga praegused või endised töötajad.

