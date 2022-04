Börsile tulemise spikker: idufirma börsiunistus tõi juba lauale mitu õppimiskohta

Reio Orasmäe ja Mart Viilipus on Grab2Go kaasasutajad, kelle siht on viia äri septembris alternatiivbörsile. Selleks kannustab ühelt poolt saavutusvajadus, teisalt on juba kaasatud klient, kellel on omad soovid. Ja nagu ikka tehnoloogiaettevõtetel kombeks – kõike oli juba eile vaja. Foto: Andras Kralla