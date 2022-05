Saksamaa riigivõla intress tõusis seitsme aasta tippu

Pikalt negatiivset tootlust pakkunud Saksamaa riigivõlakirjade tootlus on kiiresti kasvama hakanud. Foto: Reuters/Scanpix

Saksamaa 10aastaste riigivõlakirjade tootlus ületas esmakordselt alates 2015. aastast 1protsendi taseme, vahendab Reuters.

Saksamaa 10aastaste võlakirjade tootlus tõusis täna 1,016protsendini. Hommikul selgus, et Austraalia Keskpank on ootamatult intressimäärasid 25 baaspunkti võrra tõstnud, mis on esimene intressitõus kümne aasta jooksul. See tuletas investoritele meelde, et keskpangad on inflatsiooni kontrolli alla saamisel sihikindlad ning võivad poliitikat ka ootamatult karmistada.

