Sel nädalal on investorid märkimise lainel

Nädala üheks oodatuimaks sündmuseks on LHV uute aktsiate märkimiseks vajalike märkimise eesõigustega kauplemise algus 18. mail. Foto: Liis Treimann

See nädal on investoritel võimalik osaleda EfTENi kinnisvarafondi osakute ja Läti panga BLuOr Bank ASi võlakirjade märkimisel, lisaks saab hakata kauplema LHV märkimisõigustega. Veel on oodata mitme ettevõtte tulemusi ja aktsionäride koosolekuid.

See nädal on veel võimalik märkida EfTEN United Property Fund osakuid . EfTEN pakub praeguse emissiooniga 460 000 osakut õigusega suurendada pakkumist 300 000 osaku võrra. Peale märkimist noteeritakse fondi osakud 31. maiks Balti börsi fondide nimekirjas. 16. mail kell 14:30 korraldab fond ka ingliskeelse veebiseminari, kus tutvustatakse fondi ja selle osakute emissiooni. Osakuid on võimalik märkida kuni 20. mai kella 11ni.

