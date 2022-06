LHV nimetas eestlaste lemmikaktsiad

Andres Suimets usub, et head tootlust leiab nii finants- kui ka toorainesektorist. Foto: Andras Kralla

LHV investeerimisteenuste juhi Andres Suimetsa sõnul võiksid aktsiainvestorid head tootlust leida finantsettevõtetest, aga ka toorainesektorist. Samuti tõi ta välja aktsiad, kus eestlased on ostupoolel.

Sel aastal on Suimetsa sõnul olnud vaid mõni üksik nädal, kus LHV kliendid on olnud netomüüjad. Küsimusele, mida eestlased praegu ostavad, vastas ta, et see on igakuiselt ja -nädalaselt üsna muutlik. „Kui vaatame viimast aega, siis tehnoloogiaettevõtted on olnud populaarsed. Teatud nimesid ostetakse tehingute mõttes alati palju ja müüakse palju,” ütles ta.

