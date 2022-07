Aasia aktsiad said tõusumüksu Alibabalt

Soome suurt masinaehitajat tabas pärast Venemaalt lahkumist häkkerirünnak

Kuritegelik häkkerirühmitus teatas, et on varastanud suure hulga andmeid Soome ettevõttelt Wärtsilä, kirjutab Yle. Wärtsilä tunnistas rünnakut, kuid ütles, et selle ulatus on väiksem, kui häkkerid on teada andnud.

