Luksuslike elektriautode tootjal Lucidil on keeruline tootmismahte tõsta

Michal: Keskerakonnal on Tallinnas asjad "kontrolli all" – omad vahetuvad omadega

Keskerakonna juhitavas Tallinnas on personalipoliitikaga nagu üheksakümnendate Mehhiko telenovelas – igas osas selgub, et kellegi vend on tema isa, kirjutab Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

