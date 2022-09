Ekspress Meedia vahetab nime

Ekspress Grupi tütarettevõte vahetab ärinime, et suhestuda suurema lugejate arvuga. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsil noteeritud meediamaja ASi Ekspress Grupp tütarettevõte AS Ekspress Meedia vahetab ärinime, selgub börsiteatest.

Selle sammuga saab AS Ekspress Meedia uueks ärinimeks Delfi Meedia AS. Ettevõtte sõnul on nimemuutuse taga Delfi suurem tuntus meediatarbijate seas, mistõttu tegid omanikud otsuse nimetada ettevõte selle tugevaima digibrändi järgi.

