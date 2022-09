Investorid tervitasid septembrit müües kõike, mida võimalik

Eesti investorid noolivad pooleks kukkunud tehnoloogiaaktsiat

Alibaba väärtusest on veidi rohkem kui pooleteise aastaga pühitud ligi 70 protsenti. Aasia juhtiva e-kaubandushiiu aktsia hind on mitme Eesti investori silmis langenud nii atraktiivsele tasemele, et uskudes Alibaba eduloo jätkumisse, pole nad saanud seda ostmata jätta.