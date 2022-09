Bigbanki võlakirjad on tänasest börsil kaubeldavad

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts ja finantsvaldkonda juhtiv juhatuse liige Argo Kiltsmann tutvustasid pakkumise ajal toimunud pressikonverentsil võlakirjade pakkumise tingimusi. Foto: Andras Kralla

Täna noteeriti Nasdaq Balti börsi võlakirjade nimekirjas Bigbanki võlakirjad ning nüüd on võlakirjad avalikult kaubeldavad Nasdaq Tallinna börsil.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjaemissiooni maht on 20 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning aastane intressimäär 8%, mida makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 21. september 2032.

